कानपुर: पागल कुत्ते के काटने से बिगड़ी दिमागी हालत, बुजुर्ग ने बांके से गला रेत दी बलि, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर में बिधनू थाना क्षेत्र के धीरपुर गांव में पागल कुत्ते के काटने के बाद मानसिक हालत बिगड़ने से परेशान रामआसरे (57) ने मां काली के स्थान पर बांके से अपना गला रेतकर जान दे दी। परिजन के मुताबिक, 14 सितंबर को गांव में घूम रहे पागल कुत्ते ने रामआसरे के चेहरे पर काट लिया था। इसके बाद उनका व्यवहार बदल गया और मानसिक हालत लगातार बिगड़ती चली गई।

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सोमवार रात हालत ज्यादा खराब होने पर परिजन उन्हें हैलट लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताई तो रात में ही उन्हें घर वापस ले आए। मंगलवार सुबह करीब पांच बजे बिना बताए घर से निकल गए और करीब 300 मीटर दूर स्थित अपने छप्पर में काली मां के स्थान पर पहुंच गए। कुछ देर बाद वहां अपना गला रेत डाला। खून से लथपथ वहां की जमीन देखकर लोगों के होश उड़ गए।