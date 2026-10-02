कानपुर: तीन मंजिला छत से चिल्लाने लगे बुजुर्ग, मेन गेट का ताला तोड़ घुसी पुलिस, बेटा बोला- न्यूरो के मरीज हैं

कानपुर के पनकी बी ब्लॉक में बृहस्पतिवार देर रात 75 वर्षीय बुजुर्ग के चीखने- चिल्लाने से पुलिस करीब दो घंटे तक चकरधिन्नी वनी रही बुजुर्ग तीन मंजिला छत पर थे और काफी देर से आवाज लगा रहे थे। पड़ोसियों को अनहोनी की आशंका हुई। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिसकर्मियों ने गेट का अंदर से बंद ताला तोड़ा और बुजुर्ग को बाहर निकाला।

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अंदर कमरे में सो रहे बेटे को जगाया और पूछताछ की। उन्होंने पिता के न्यूरो के मरीज होने की जानकारी दी। पुलिस ने बुजुर्ग को घर के अंदर कराया। पड़ोस के लोगों के मुताबिक रात करीब 10.15 बजे तीन मंजिला घर की छत पर बुजुर्ग चीख चिल्ला रहे थे। पहले तो सामान्य लगा, लेकिन वह जोर जोर से रोने लगे। आसपास के लोग एकत्रित हो गए। पुलिस को सूचित किया गया।