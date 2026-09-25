कानपुर: डॉ. अभिषेक बाजपेई बने भारतीय डेफ टीम के मुख्य फिजियो, मलेशिया चैंपियनशिप में संभालेंगे जिम्मेदारी
Kanpur News: मलेशिया के पेनांग में तीन से 10 अक्तूबर तक आयोजित होने वाली एशिया पैसिफिक डेफ मल्टी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए कानपुर के डॉ. अभिषेक बाजपेई को भारतीय डेफ टीम का मुख्य फिजियोथेरेपिस्ट नियुक्त किया गया है।
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मलेशिया के पेनांग में तीन से 10 अक्तूबर तक एशिया पैसिफिक डेफ मल्टी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजित होने जा रही है। इसमें कानपुर के डॉ. अभिषेक बाजपेई भारतीय दल के फिजियोथैरेपिस्ट की भूमिका निभाएंगे। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के पांच खिलाड़ी भी विभिन्न खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
डेफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के महामंत्री सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि अखिल भारतीय बधिर क्रीड़ा परिषद के तत्वावधान में होने वाली इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए डॉ. अभिषेक बाजपेई का चयन भारतीय दल के फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में हुआ है।
पांच खिलाड़ियों का चयन प्रदेश के लिए गौरव की बात
एथलेटिक्स में बिजनौर के विवेक राणा, मैनपुरी के रोहित यादव और बरेली के रिदम शर्मा भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। वहीं, बैडमिंटन में गोरखपुर के आदित्य यादव और शतरंज में प्रयागराज के आशुतोष शुक्ला भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए उत्तर प्रदेश के पांच खिलाड़ियों का चयन प्रदेश के लिए गौरव की बात है।