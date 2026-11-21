कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के बाद इंटरमीडिएट की छात्रा ने पावर हाउस पोल फैक्टरी में बने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। मृतका की मां चंद्रकली का रो-रोकर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार, जगरूप प्रजापति किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं।

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वह करीब बीस साल पहले गांव में आकर बसे थे। उनके पांच बेटियां और एक बेटा है। सबसे छोटी बेटी खुशी इंटरमीडिएट की छात्रा थी। परिजनों के अनुसार शाम को छोटी बहन खुशी ने बड़ी बहन रंजना से दुपट्टा मांगा था, जिसको लेकर दोनों में कहासुनी हो गई थी। इसके बाद खुशी ने विद्युत विभाग की पोल फैक्टरी के अंदर बने एक कमरे में दुपट्टे के सहारे फंदा लगाकर जान दे दी।