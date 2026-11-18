कानपुर की मंडियों में स्वच्छता और व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत परखने निकले राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को चकरपुर मंडी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडी परिसर में जगह-जगह गंदगी और चोक नालियां मिलने पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई और दो जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया।

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10 दिन की मोहलत निरीक्षण के दौरान मंडी परिसर में गंदगी का अंबार और कई दिनों से साफ न होने के कारण चोक पड़ी नालियां मिलीं। सफाई व्यवस्था पर हर महीने भारी-भरकम धनराशि खर्च होने के बावजूद इस तरह के हालात मिलने पर निदेशक ने उपनिदेशक प्रशासन (विपणन) संजय कुमार सिंह और मंडी समिति कानपुर के सचिव विजिन कुमार बालियान से तीखा जवाब तलब किया।