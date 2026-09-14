कानपुर देहात: एचटी लाइन की चपेट में आए तीन युवक, पोल लगाते समय हादसा, एक की मौत और दो झुलसे, अस्पताल में भर्ती
Kanpur Dehat News: अकबरपुर स्थित पेप्सी चौराहे के पास पोल का ऊपरी सिरा पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से छू जाने से तीन युवक करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो अन्य झुलसे युवकों का इलाज जारी है।
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कानपुर देहात में अकबरपुर थाना क्षेत्र के जैनपुर स्थित पेप्सी चौराहा के पास सोमवार दोपहर एक बजे के करीब औरैया जनपद के कुदरकोट निवासी सोनू पुत्र सत्यप्रकाश, कसा कुदरकोट निवासी बबलू पुत्र होती लाल व कन्नैज के तिर्वा निवासी गौरव पुत्र रमेश चंद्र हाइड्रा से विद्युत पोल लगा रहे थे।
इस दौरान पोल का ऊपरी सिरा पास से गुजरी दूसरी विद्युत लाइन से छू गया। इससे तीनों करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गए। पास मौजूद लोगों ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। यहां डॉक्टर ने जांच के बाद बबलू को मृत घोषित कर दिया, जबकि शेष दो का उपचार किया जा रहा है।