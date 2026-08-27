कानपुर देहात में 24 घंटे में 16.33 मिमी बारिश, दीवार गिरने से वृद्ध की गई जान

सूचना पर नायब तहसीलदार अनिरुद्ध मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मृतक किसान के परिजनों को दैवीय आपदा के तहत नियमानुसार मुआवजा दिलाया जाएगा। अमराहट थाना प्रभारी महेश कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। जिले में बुधवार सुबह से देर रात तक बारिश होती रही। नगरीय क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित रही। कई स्थानों पर नाले ओवरफ्लो होने से सड़कों पर पानी भर गया। सबसे अधिक परेशानी कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को उठानी पड़ रही है।