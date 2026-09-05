कानपुर: तेहरवीं में शामिल होने जा रहे पिता-पुत्र की बाइक को डीसीएम ने मारी टक्कर, वृद्ध की मौत

टक्कर लगने से बाइक पर पीछे बैठे बलराम गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायल बलराम और उनके बेटे राजेंद्र को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने बलराम को मृत घोषित कर दिया। राजेंद्र का उपचार चल रहा है। हादसे की सूचना पर पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और आगे की कार्रवाई शुरू की।