कानपुर: तेहरवीं में शामिल होने जा रहे पिता-पुत्र की बाइक को डीसीएम ने मारी टक्कर, वृद्ध की मौत
Kanpur News: थाना क्षेत्र के मुगल रोड पर नौरंगा के पास डीसीएम की टक्कर से बाइक पर पीछे बैठे वृद्ध की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।
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क्षेत्र के चंदनपुर निवासी बलराम (60) अपने बेटे राजेंद्र (47) के साथ बाइक से थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव जा रहे थे। दोनों वहां अपने भतीजे की तेरहवीं में शामिल होने जा रहे थे। नौरंगा के पास उनकी बाइक को डीसीएम ने टक्कर मार दी।
टक्कर लगने से बाइक पर पीछे बैठे बलराम गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायल बलराम और उनके बेटे राजेंद्र को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने बलराम को मृत घोषित कर दिया। राजेंद्र का उपचार चल रहा है। हादसे की सूचना पर पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और आगे की कार्रवाई शुरू की।