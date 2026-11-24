कानपुर के भीतरगांव में रबी की प्रमुख फसल गेहूं की बोआई के बीच डीएपी खाद का संकट गहराने लगा है। कृषि विभाग की सोमवार की स्टॉक रिपोर्ट के मुताबिक, जिले में डीएपी का कुल भंडार महज 318.8 मीट्रिक टन बचा है। सबसे खराब स्थिति भीतरगांव ब्लॉक की है, जहां 13 साधन सहकारी समितियों में से 12 पर खाद का स्टॉक शून्य है। वहीं, अमौर समिति पर 300 बोरी डीएपी पहुंचने के बावजूद सचिव और समिति अध्यक्ष के बीच विवाद के चलते सोमवार को वितरण नहीं हो सका। इससे सात गांवों के सैकड़ों किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ा।

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कृषि विभाग के अधिकारी खाद की पर्याप्त उपलब्धता के दावे कर रहे हैं, लेकिन विभागीय आंकड़े इन दावों से अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। जनपद स्तरीय रिपोर्ट के अनुसार, पीएसीएस समितियों में 301.3 मीट्रिक टन, स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन के पास 17 मीट्रिक टन और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के पास महज 0.5 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है। जिले में एनपीके का स्टॉक 1098.65 मीट्रिक टन है, लेकिन किसान गेहूं की बोआई के लिए एनपीके के बजाय डीएपी की मांग कर रहे हैं।