कानपुर: ठेकेदार ने खोले राज, एसआईटी को दिया 40-20-40 का हिसाब, बाेला- बिना पार्षद नहीं होता अप्रूवल और भुगतान

कानपुर में आखिर शहर की जर्जर सड़कें क्यों जनता को दर्द दे रही हैं इसका खुलासा नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुख्य आरोपी आगरा के ठेकेदार गोविंद शर्मा ने किया। गोविंद ने रविवार को एसआईटी के समक्ष अपने बयान दर्ज कराए। सूत्रों के अनुसार ठेकेदार ने टेंडर डालने से लेकर काम पूरा होने पर होने वाले भुगतान तक के लिए होने वाले कमीशन के बंदरबांट से पर्दा हटाया। कमीशन के इस खेल में नगर निगम के बाबुओं से लेकर चीफ इंजीनियर तक शामिल हैं।

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किसी काम का अप्रूवल हो या फिर उसका भुगतान कराना हो तो इसमें पार्षद की भूमिका सबसे अहम होती है। एसआईटी के सूत्रों का कहना है कि गोविंद के बयान जनता के गुनहगारों को सजा दिलाने में कारगर साबित होंगे। बता दें कि बीते माह ठेकेदार गोविंद शर्मा व उसके साथियों संदीप जैन और रज्जन बाजपेई के खिलाफ नगर निगम के टेंडर प्रक्रिया में धांधली करने और रंगदारी वसूलने का मामला फजलगंज थाने में दर्ज कराया गया था।