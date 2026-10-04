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कानपुर: एचटी लाइन की चपेट में आकर संविदाकर्मी की मौत, परिजनों ने जेई पर लगाए गंभीर आरोप, अस्पताल में हंगामा

Sun, 04 Oct 2026 11:55 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 04 Oct 2026 11:55 AM IST
सार

Kanpur News: जाजमऊ थाना क्षेत्र में पोल पर काम करने के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से संविदा लाइनमैन की मौत हो गई। करंट लगने के बाद वह 25 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर पड़े, जिसके बाद कांशीराम अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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Kanpur Contract worker dies after coming into contact with HT line family levels serious allegation against JE
मृतक रवि की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र में रविवार सुबह बिजली के खंभे में काम करने के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से संविदा कर्मी झुलस गया। घटना के बाद वह 25 फीट ऊंचाई से नीचे जा गिरा। इधर, कांशीराम अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने जेई पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है।

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अहिरवां निवासी रवि (40) संविदा के पद पर लाइनमैन थे। उनके परिवार में पत्नी अनीता, बेटे बेटे मयंक और अभिनंदन है। भाई अमन ने बताया कि रविवार को छबीलेपुरवा के पास स्थित एहसान एंक्लेव के पास बिजली के खंभे में चढ़कर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर करंट लगा और वह 25 फीट नीचे जा गिरे। आनन-फानन पुलिस व आसपास के लोग कांशीराम अस्पताल लेकर आए।

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शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
यहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। पत्नी अनीता का आरोप है कि उनके पति रवि 25 साल से काम कर रहे है। उन्होंने जाजमऊ सबस्टेशन में तैनात जेई पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कभी गीले कपड़ों में, तो कभी बरसते पानी में भी उनको जबरन खंभे पर चढ़कर काम करवाया जाता था। रविवार को भी बिना सुरक्षा के खंभे पर चढ़वाया गया था। थाना प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

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