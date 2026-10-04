कानपुर: एचटी लाइन की चपेट में आकर संविदाकर्मी की मौत, परिजनों ने जेई पर लगाए गंभीर आरोप, अस्पताल में हंगामा

कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र में रविवार सुबह बिजली के खंभे में काम करने के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से संविदा कर्मी झुलस गया। घटना के बाद वह 25 फीट ऊंचाई से नीचे जा गिरा। इधर, कांशीराम अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने जेई पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है।

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अहिरवां निवासी रवि (40) संविदा के पद पर लाइनमैन थे। उनके परिवार में पत्नी अनीता, बेटे बेटे मयंक और अभिनंदन है। भाई अमन ने बताया कि रविवार को छबीलेपुरवा के पास स्थित एहसान एंक्लेव के पास बिजली के खंभे में चढ़कर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर करंट लगा और वह 25 फीट नीचे जा गिरे। आनन-फानन पुलिस व आसपास के लोग कांशीराम अस्पताल लेकर आए।