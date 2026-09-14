कानपुर सुसाइड: आखिरी बार पिता को खिलाया खाना, फिर नौवीं की छात्रा ने लगाया फंदा, परिजन नहीं बता सके हैं कारण

कानपुर में महाराजपुर के पनौर पुरवा तिलसहरी गांव में रविवार को नौवीं की छात्रा अंजलि (13) ने घर के जीने में निकली सरिया से साड़ी का फंदा लगाकर जान दे दी। इससे कुछ घंटे पहले अंजलि ने पिता संजय को अपने हाथों से खाना खिलाया। पिता के ड्यूटी पर जाने के बाद उसने फंदा लगा लिया। घटना के वक्ता मृतका की मां गाय को चारा डालने गई थीं।

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परिजन खुदकुशी के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं कर सके। पनौरपुरवा तिलसहरी निवासी संजय पाल हलवाई हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि रविवार सुबह करीब 10 बजे वह ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अंजलि ने उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने की बात कही। बेटी ने अपने हाथ से खाना खिलाया] जिसके बाद वह ड्यूटी के लिए निकल गए।