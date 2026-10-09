कानपुर: पनकी रोड पर बीच सड़क ऑटो लगाकर हंगामा, लगा भीषण जाम…एम्बुलेंस भी फंसी, घंटों बेहाल रहे राहगीर
Kanpur News: पनकी रोड पर बीच सड़क ट्रक के सामने ऑटो आड़ा लगाकर किए गए हंगामे से भारी ट्रैफिक जाम लग गया। व्यस्त मार्ग पर लंबा जाम लगने के कारण मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस भी काफी देर तक फंसी रही। राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
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कानपुर में पनकी रोड पर एक ऑटो चालक की मनमानी और दबंगई के चलते भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई। दरअसल,ऑटो चालक ने बीच सड़क पर ट्रक के ठीक सामने अपना ऑटो आड़ा खड़ा कर दिया और जमकर हंगामा काटा। व्यस्त मार्ग के बीचों-बीच वाहन खड़ा कर दिए जाने से देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया।
हंगामे के कारण लगे इस महाजाम में सामान्य वाहनों और राहगीरों के साथ-साथ गंभीर मरीज को लेकर जा रही एक एम्बुलेंस भी काफी देर तक फंसी रही। साइरन बजने और रास्ते की गुहार लगाने के बावजूद सड़क पर आड़े खड़े वाहनों और अव्यवस्था के कारण एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ सकी। एम्बुलेंस में सवार मरीज के परिजन बेबस नजर आए और रास्ते के खुलने का इंतजार करते रहे।
काफी दूर तक लगा लंबा जाम
पनकी रोड पर वाहनों के पहिए थमने से काफी दूर तक गाड़ियां रेंगती और खड़ी नजर आईं। स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों ने बताया कि व्यस्त सड़कों पर चालकों द्वारा आड़े-तिरछे वाहन खड़े कर विवाद करने की घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं। लोगों ने मांग की है कि बीच सड़क पर गाड़ियों को रोककर आम जनता व एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं का रास्ता बाधित करने वाले उपद्रवियों पर पुलिस सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे।