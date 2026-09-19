कानपुर: गणेश महोत्सव के दौरान बवाल, लाठी-डंडों से हमला और पथराव, ग्रामीणों ने बनाया वीडियो, जांच शुरू

कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मालो गांव में गणेश महोत्सव के दौरान अराजक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने का गंभीर मामला सामने आया है। समारोह के दौरान कुछ उपद्रवियों ने लाठी-डंडों से मारपीट करते हुए अचानक पथराव शुरू कर दिया। इस अचानक हुए हमले से पांडाल में मौजूद ग्रामीणों और श्रद्धालुओं के बीच हड़कंप मच गया।

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घटना के दौरान ग्रामीणों ने समझदारी दिखाते हुए उपद्रवियों का वीडियो अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया। इस वीडियो फुटेज के आधार पर ग्रामीणों ने हंगामा करने वाले कई स्थानीय अराजक तत्वों की पहचान कर ली है। घटना की सूचना तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को दी गई।