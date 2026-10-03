कानपुर लूट: मंदिर जा रहे दंपती से छीनीं थी चेन, दो शातिर लुटेरे गिरफ्तार, स्पोर्ट्स बाइक से करते थे वारदात

कानपुर के रेलबाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत सीओडी पुल के पास बीते शुक्रवार देर रात जनरलगंज स्थित जैन मंदिर दर्शन करने जा रहे बुजुर्ग दंपती से हुई लूट की वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण कर दिया है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले चकेरी क्षेत्र के दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है।

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उनके कब्जे से लूटी गई सोने की चेन और घटना में प्रयुक्त तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक बरामद कर ली है। पकड़े गए दोनों आरोपी घूम-घूमकर राहगीरों को निशाना बनाते थे। जानकारी के अनुसार, कृष्णा नगर निवासी त्रिभुवन चंद्र जैन अपनी पत्नी नीलम जैन के साथ जनरलगंज स्थित मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे।