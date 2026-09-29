कानपुर: चौबेपुर में गणेश विसर्जन के दौरान हर्ष फायरिंग, बंदूक लहराकर चलाई गोलियां, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर में चौबेपुर के गबडहा गांव में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान कथित तौर पर जमकर हर्ष फायरिंग किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई। हालांकि, संवाद न्यूज़ एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

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वीडियो में विसर्जन जुलूस के दौरान कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से फायरिंग करते हुए दिखाई देने की बात कही जा रही है। वीडियो कब और किस स्थान का है, इसमें दिखाई दे रहे लोग कौन हैं और फायरिंग किस हथियार से की गई। पुलिस इसकी जांच कर रही है।