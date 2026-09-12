कानपुर: एक्सपायरी सिरप बांटने का मामला, दो सदस्यीय कमेटी करेगी जांच, सीएमओ का दावा- 2025 में ही खत्म था स्टॉक

कानपुर में पांडु नदी के उफान से बेहाल बर्रा मायापुरम के बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री के साथ एक्सपायरी (समयावधि पार) सिरप बांटने का मामला गरमाता जा रहा है। दूषित दवा पीने से तीन मासूम बच्चों की सेहत बिगड़ने की खबर प्रकाशित होने के बाद शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर दो सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया।

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समिति में अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ. रेनू पंत और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. वीरेन कुशवाहा हैं। जांच टीम को स्वास्थ्य विभाग द्वारा बांटी गई दवाओं, उनके वितरण रिकॉर्ड और एक्सपायर्ड दवा के स्रोत की गहन जांच कर रिपोर्ट सौंपनी है। जांच टीम को स्वास्थ्य विभाग ने स्टॉक रजिस्टर और वितरण विवरण की जानकारी नहीं उपलब्ध कराई है।