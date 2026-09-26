कानपुर: इटर्रा गांव में बंबा की पटरी कटी, ग्रामीणों ने बोरी-मिट्टी से रोका बहाव, गांव में घुसने लगा पानी

कानपुर में घाटमपुर कस्बे के इटर्रा गांव में बंबा की पटरी कट जाने से पानी तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगा। स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों में चिंता फैल गई। ग्रामीणों ने रात में मौके पर पहुंचकर बोरी, मिट्टी आदि की मदद से किसी तरह पानी के बहाव को रोकने का प्रयास किया।

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ग्रामीणों ने तत्काल प्रशासन को सूचना दे दी है और मौके पर पहुंचकर पटरी की मरम्मत कराने तथा गांव को संभावित जलभराव से बचाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि फिलहाल पानी को अस्थायी रूप से रोक लिया गया है, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है। प्रशासन की टीम द्वारा जल्द स्थायी समाधान किए जाने की आवश्यकता है। ग्रामीणों ने तत्काल प्रशासन को सूचना दे दी है और मौके पर पहुंचकर पटरी की मरम्मत कराने तथा गांव को संभावित जलभराव से बचाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि फिलहाल पानी को अस्थायी रूप से रोक लिया गया है, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है। प्रशासन की टीम द्वारा जल्द स्थायी समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

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