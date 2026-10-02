कानपुर: बेखौफ चोरों को कारनामा, देर रात उड़ाया ट्रांसफार्मर, 25 घरों में छाया अंधेरा, जेई की तहरीर पर एफआईआर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 02 Oct 2026 10:57 AM IST
सार
Kanpur News: बिठूर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्रीन सिटी बगदौधी कछार में 24 सितंबर की देर रात अज्ञात चोर बिजली का ट्रांसफार्मर चोरी कर ले गए। घटना से क्षेत्र के करीब 25 मकानों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है।
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विस्तार
कानपुर में बिठूर थाना क्षेत्र के ग्रीन सिटी बगदौधी कछार में 24 सितंबर की देर रात चोर ट्रांसफार्मर चोरी कर ले गए। मामले में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जेई मंधना विजय बहादुर ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। जेई विजय बहादुर ने बताया ट्रांसफार्मर चोरी होने की वजह करीब 25 मकानों की बिजली आपूर्ति बाधित है जल्द ही नया ट्रांसफार्मर रखवा आपूर्ति बहाल करा दी जाएगी।
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