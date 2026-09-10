कानपुर: बरामदे में भरे पानी में उतराता मिला शव, दो दिन से लापता था कारीगर, करंट की चपेट में आने की आशंका
Kanpur News: उजियारीपुरवा में बाढ़ के पानी में डूबे मकान के बरामदे में दो दिन से लापता पुताई कारीगर का शव उतराता मिला। मां के रिश्तेदार के यहां जाने के बाद युवक अकेला था। पुलिस ने करंट की चपेट में आने से मौत की आशंका जताते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
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कानपुर में उजियारीपुरवा में बाढ़ के पानी में डूबे मकान के बरामदे में गुरुवार सुबह पुताई कारीगर संजय उर्फ लाला (32) का शव उतराता मिला। वह करीब 10 साल से मकान मालिक श्यामबाबू उर्फ पाजी के मकान में अपनी मां तारा देवी के साथ रह रहा था। हादसे के वक्त वह घर में अकेला था। परिजनों ने कमरे में तार लगाने के दौरान करंट की चपेट में आने की आशंका जताई है।
मकान मालिक के मुताबिक, उजियारीपुरवा क्षेत्र में करीब 15 दिन से बाढ़ के हालात हैं। सैकड़ों मकान पानी में डूबे हैं और लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। बाढ़ के कारण संजय की मां तारा देवी लालबंगला में रहने वाले अपने चचेरे भाई के घर चली गई थीं। संजय घर पर अकेला रह रहा था। पिछले दो दिनों से संजय दिखाई नहीं दिया तो मकान मालिक ने उसकी शादीशुदा बहनों मोना और प्रीती के यहां भी पता कराया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।
बरामदे में भरे पानी में उतराता मिला शव
बाढ़ का पानी मकान के निचले हिस्से में भरा होने के कारण मकान मालिक ने खुद कमरे में जाकर तलाश की, लेकिन संजय नहीं मिला। इसके बाद प्रीती के पति शेखर को सूचना दी गई। मोबाइल पर कॉल किया गया तो फोन भी बंद मिला। गुरुवार सुबह करीब साढ़े छह बजे परिजन और मकान मालिक सोकर उठे, तो नीचे बरामदे में भरे पानी में संजय का शव उतराता देखकर उनके होश उड़ गए। सूचना पर नवाबगंज पुलिस पहुंची।
मशक्कत के बाद निकाला शव
बाढ़ का पानी अधिक होने के कारण पुलिस को मकान तक पहुंचने में भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस लोडर लेकर मकान के बाहर तक पहुंची और इसके बाद शव को पानी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नवाबगंज इंस्पेक्टर राजकेसर ने बताया कि मकान में भरे बाढ़ के पानी में युवक का शव मिला है। करंट की चपेट में आने से मौत की आशंका है। मामले की जांच की जा रही है।