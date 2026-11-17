कानपुर के महाराजपुर विस क्षेत्र में सोमवार को लालबंगला स्थित एक धर्मशाला में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और उनके बेटे करन महाना ने किया। मंच पर पिता-पुत्र की एक साथ मौजूदगी को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गईं। सतीश महाना ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 100 दिन सभी को युद्ध स्तर पर तैयारी करनी है।

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पार्टी जिसे टिकट देगी, सभी कार्यकर्ता उसे चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार महाराजपुर विधानसभा में एक लाख वोटों से जीत का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने पार्षदों से अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं का गंभीरता से समाधान कराने और अधूरे विकास कार्यों की जानकारी देने को कहा। कहा कि एक माह तक मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।