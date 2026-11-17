भाजपा ग्रामीण जिले में 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक विशेष मतदाता जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। सोमवार को नौबस्ता स्थित जिला कार्यालय में कार्यशाला आयोजित की गई। कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के महामंत्री एवं जिला प्रभारी आनंद सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता घर-घर संपर्क कर 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं, नवविवाहित महिलाओं और किसी कारणवश मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित रह गए पात्र नागरिकों के आवेदन भरवाएं। बिल्हौर और बिठूर विधानसभा क्षेत्र की अभियान संबंधी बैठक 20 नवंबर को और घाटमपुर विधानसभा की बैठक 21 नवंबर को होगी।

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अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष उपेंद्र पासवान ने कहा कि अभियान को सभी मंडलों, शक्ति केंद्रों और बूथों में चलाया जाएगा। 17 नवंबर को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची का पंचायत सूची से मिलान किया जाएगा। इसके बाद छूटे हुए पात्र मतदाताओं को चिह्नित कर उनके फॉर्म-6 भरवाए जाएंगे। कार्यशाला में जिला महामंत्री समरजीत सिंह, जेपी कटियार, संदीपन अवस्थी, संदीप बाजपेई, अनिरुद्ध शुक्ला, अनुराग शुक्ला, आकाश वर्मा, श्वेता सिंह, मयंक अवस्थी, गोपाल दीक्षित आदि मौजूद रहे।