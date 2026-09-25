Kanpur News: ताइक्वांडो में ओवरऑल चैंपियन बना कानपुर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दम, स्पीड के साथ ही खेल कौशल दिखाया। कुछ मुकाबले एक तरफा तो ज्यादातर में कांटे की टक्कर हुई। शहर की सौम्या ने 35 किलोभार वर्ग में, सानिया ने 38 किलोग्राम भार वर्ग में, नव्या तिवारी ने 42 किलोग्राम भार वर्ग में, 44 किलोग्राम भार वर्ग में अंशिका तिवारी ने, अनन्या शाही ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में, तेजस्वी ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में, महक ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।वहीं फर्रुखाबाद की कशिश ने 46 किलोग्राम भार वर्ग में, अंशिका ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में, संस्कृति ने 63 किलोग्राम भार वर्ग में , साक्षी ने 68 किलोग्राम भार वर्ग में, साक्षी ने 68 किलोग्राम भारवर्ग में, कन्नौज की ज्योति ने 32 किलोग्राम भार वर्ग में, औरैया की सृष्टि ने 68 प्लस किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया।बुधवार को बालक वर्ग के मुकाबले हुए थे। मुख्य अतिथि खेल विकास समिति के उपाध्यक्ष सीके द्विवेदी, विशिष्ट अतिथि अनुराग मिश्रा, प्रिंसिपल मोहित दुबे ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। आयोजन सचिव एसके तिवारी, मुख्य चयनकर्ता अविचल पाठक, जिला क्रीड़ा सचिव कानपुर सत्य प्रकाश तिवारी, ललित कुमार यादव, मीनाक्षी डे, नितिन गुप्ता, सत्येंद्र सिंह समेत अन्य शिक्षक मौजूद रहे।