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कानपुर: बस से गहनों और नकदी से भरा बैग गायब, चालक और परिचालक पर केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

Wed, 21 Oct 2026 11:33 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 21 Oct 2026 11:33 AM IST
सार

Kanpur News: कानपुर से श्रीगंगानगर जा रही बस से सफर कर रही एक महिला का गहनों और नकदी से भरा बैग संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। बैग में करीब चार लाख रुपये से अधिक कीमत के आभूषण थे। पीड़िता के भाई की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

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Kanpur Bag containing jewellery and cash goes missing from a bus case registered against driver and conductor
फजलगंज थाना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कानपुर से श्रीगंगानगर जा रही विजय टूर एंड ट्रेवल्स की बस से महिला का गहनों और नकदी से भरा बैग गायब हो गया। मामले में फजलगंज थाने में बस चालक संदीप, कर्मवीर और परिचालक मनीष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गोविंदनगर के आई ब्लॉक निवासी राजेंद्र शर्मा ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि 21 मई 2026 को उन्होंने अपनी बहन प्रीति शर्मा को बस से श्रीगंगानगर भेजा था। वहां पहुंचने पर उसका हरे रंग का बैग गायब मिला जिसमें गहने थे। इनकी कीमत करीब चार लाख से ज्यादा बताई। फजलगंज पुलिस रिपोर्ट दर्जकर जांच कर रही है।

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