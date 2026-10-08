कानपुर: ‘अम्मा’ ने बढ़ाया किशोरियों का खून, 10 से 12 पर पहुंचा हीमोग्लोबिन, शिवराजपुर-चौबेपुर में दिखा असर

कानपुर जिले में एनीमिया (खून की कमी) के खिलाफ विशेष अभियानों के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। स्कूलों में अपनाए गए सरल उपायों से किशोरियों का खून खेल-खेल में बढ़ गया। स्वास्थ्य विभाग को प्रोजेक्ट अम्मा (एनीमिया मुक्त मदर्स एंड एडोलसेंट) से महज डेढ़ साल में 290 किशोरियों का हीमोग्लोबिन 10 से 12 पर पहुंच गया है।

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नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक, जिले की करीब 63 प्रतिशत किशोरियों और 52 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में खून की कमी पाई गई थी। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सरकार के एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत कई नवाचार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नेशनल हेल्थ मिशन यूपी के साथ मिलकर अमेरिकी संस्था विटामिन एंजल्स और कानपुर ऑब्स एंड गाइनी सोसाइटी ने प्रोजेक्ट अम्मा की शुरुआत 2025 में की।