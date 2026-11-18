कानपुर में बिठूर के मंधना क्षेत्र में बुधवार को आंवला नवमी (अक्षय नवमी) का पर्व पूरी श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही क्षेत्र के मंदिरों, बगीचों और सार्वजनिक स्थानों पर लगे आंवले के पेड़ों के नीचे श्रद्धालु महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

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व्रती महिलाओं ने आंवले के वृक्ष के नीचे साफ-सफाई कर विधि-विधान से पूजन किया। महिलाओं ने पेड़ की जड़ में जल और दूध अर्पित किया तथा रोली, चावल, हल्दी और पुष्प चढ़ाकर वृक्ष के तने में कच्चा सूत और कलावा लपेटते हुए परिक्रमा की। इस दौरान महिलाओं ने परिवार की सुख-समृद्धि, शांति, आरोग्यता और संतान की दीर्घायु की कामना की।