कानपुर: आंवला नवमी पर श्रद्धा और उल्लास, महिलाओं ने की आंवले के वृक्ष की पूजा-अर्चना, मांगी सुख-समृद्धि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 18 Nov 2026 11:35 AM IST
सार
Kanpur News: मंधना क्षेत्र में बुधवार को आंवला नवमी का पर्व पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने सुबह से ही आंवले के पेड़ों के नीचे पहुंचकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की, रक्षा सूत्र बांधा और परिक्रमा कर परिवार की सुख-समृद्धि व संतान की दीर्घायु की कामना की।
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विस्तार
कानपुर में बिठूर के मंधना क्षेत्र में बुधवार को आंवला नवमी (अक्षय नवमी) का पर्व पूरी श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही क्षेत्र के मंदिरों, बगीचों और सार्वजनिक स्थानों पर लगे आंवले के पेड़ों के नीचे श्रद्धालु महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
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व्रती महिलाओं ने आंवले के वृक्ष के नीचे साफ-सफाई कर विधि-विधान से पूजन किया। महिलाओं ने पेड़ की जड़ में जल और दूध अर्पित किया तथा रोली, चावल, हल्दी और पुष्प चढ़ाकर वृक्ष के तने में कच्चा सूत और कलावा लपेटते हुए परिक्रमा की। इस दौरान महिलाओं ने परिवार की सुख-समृद्धि, शांति, आरोग्यता और संतान की दीर्घायु की कामना की।
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कथा श्रवण और दान-पुण्य का महत्व
पूजन के पश्चात महिलाओं ने सामूहिक रूप से बैठकर आंवला नवमी की पावन व्रत कथा सुनी और एक-दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दीं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने और उसके नीचे भोजन बनाने या प्रसाद ग्रहण करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पर्व के चलते पूरे मंधना क्षेत्र में दिन भर भक्तिमय और उत्सवी वातावरण बना रहा।