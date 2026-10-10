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कानपुर: पोनी रोड चौड़ीकरण में पक्षपात का आरोप, शुक्लागंज में ठेकेदार व PWD के खिलाफ व्यापारियों का हंगामा

Sat, 10 Oct 2026 08:47 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 10 Oct 2026 08:47 AM IST
सार

Kanpur News: शुक्लागंज क्षेत्र में पोनी रोड चौड़ीकरण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए स्थानीय व्यापारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों का आरोप है कि चौड़ीकरण के नाम पर कुछ व्यापारियों के प्रतिष्ठानों और अवैध निर्माणों को ढहा दिया गया, जबकि कुछ प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण को छोड़ दिया गया।

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Kanpur Allegations of bias in the widening of Pony Road traders create uproar in Shuklaganj
पोनी रोड पर प्रदर्शन करते व्यापारी - फोटो : amar ujala

विस्तार
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शुक्लागंंज में पोनी रोड चौड़ीकरण के मामले में व्यापारियों ने पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। व्यापारियों का आरोप है कि ठेकेदार किसी का अवैध निर्माण ढहा रहे हैं, किसी का छोड़ रहे हैं। यह सहन नहीं किया जाएगा। जल्द पक्षपात बंद न हुआ तो आल इंडिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में व्यापारी मुख्यमंत्री से मिलकर इसकी शिकायत करेंगे।

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शुक्रवार को दोपहर पोनी रोड के व्यापारी चौड़ीकरण कार्यस्थल पर एकत्रित हुए। पीडब्ल्यूडी खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। आल इंडिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र रस्तोगी ने बताया कि विभाग के ठेकेदार द्वारा मनमानी की जा रही है। व्यापारियों को सताया जा रहा है और अवैध निर्माण करने वालों को छोड़ा जा रहा है।

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ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है पक्षपात
कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों को गिरा दिया गया है, लेकिन कई अवैध निर्माण करने वाले लोगों को छोड़ा जा रहा है विभाग के ठेकेदार द्वारा पक्षपात किया जा रहा है, जिसे व्यापारी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में आनंद प्रकाश गर्ग, शिवांस सोनी, ओमप्रकाश, डीसी वर्मा, पीयूष गुप्ता, ऋतुपाल व बालचंद्र गौड़ आदि मौजूद रहे।

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