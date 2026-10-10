कानपुर: पोनी रोड चौड़ीकरण में पक्षपात का आरोप, शुक्लागंज में ठेकेदार व PWD के खिलाफ व्यापारियों का हंगामा

शुक्लागंंज में पोनी रोड चौड़ीकरण के मामले में व्यापारियों ने पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। व्यापारियों का आरोप है कि ठेकेदार किसी का अवैध निर्माण ढहा रहे हैं, किसी का छोड़ रहे हैं। यह सहन नहीं किया जाएगा। जल्द पक्षपात बंद न हुआ तो आल इंडिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में व्यापारी मुख्यमंत्री से मिलकर इसकी शिकायत करेंगे।

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शुक्रवार को दोपहर पोनी रोड के व्यापारी चौड़ीकरण कार्यस्थल पर एकत्रित हुए। पीडब्ल्यूडी खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। आल इंडिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र रस्तोगी ने बताया कि विभाग के ठेकेदार द्वारा मनमानी की जा रही है। व्यापारियों को सताया जा रहा है और अवैध निर्माण करने वालों को छोड़ा जा रहा है।