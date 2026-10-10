कानपुर हादसा: ईंट लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को रौंदा, रिश्तेदारी में आए युवक की मौत, ग्रामीणों ने लगाया जाम

कानपुर में घाटमपुर थाना क्षेत्र के परास गांव में शुक्रवार की देर शाम ईंट लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक सवार को कुचल दिया। इससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा होते ही चालक ट्रैक्टर खड़ा कर मौके से फरार हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने ब्रेकर की मांग व भारी वाहनों के निकलने पर परास बरीपाल रोड पर जाम लगा दिया।

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किराव गांव निवासी प्रहलाद कश्यप (50) परास गांव में रहने वाले चाचा राजेंद्र कश्यप कर यहां आया था। शाम को वह बाइक से चौराहे की ओर जा रहा था। तभी ईट लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर लगने से वह बाइक समेत सड़क पर गिर गया। तभी ट्रॉली के पहिए के नीचे आ जाने से कुचलकर उसकी मौके पर मौत हो गई।