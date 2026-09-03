कानपुर: अखिलेश दुबे को मिली है फौरी राहत, नहीं तय हो सके आरोप, पढ़ें मामला

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रवि सतीजा ने बर्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि अखिलेश दुबे व उसके साथियों ने मिलकर उन्हें पॉक्सो के झूठे मुकदमे में फंसाया। मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लग गई तो आपत्ति दाखिल करने की बात कहते हुए रंगदारी मांगी गई। विवेचना के बाद पुलिस ने अखिलेश दुबे, उसके साथी लवी मिश्रा, शैलेंद्र यादव, अभिषेक वाजपेई उर्फ प्रियांशु और विमल यादव के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अखिलेश, लवी और शैलेंद्र की ओर से आरोप मुक्ति प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिए गए थे जिन्हें सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ अखिलेश और लवी ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हैं। लवी की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है लेकिन आदेश नहीं आया है।वहीं, अखिलेश की याचिका भी लंबित है। हाईकोर्ट ने आदेश आने तक सेशन कोर्ट को दोनों के खिलाफ आरोप तय करने पर रोक लगा रखी है। वहीं, विमल यादव की ओर से भी आरोप मुक्ति अर्जी सेशन कोर्ट में दाखिल की गई है। इस पर भी फैसला आना है। हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के कारण गुरुवार को सेशन कोर्ट में भी मुकदमे की सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।