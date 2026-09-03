यूपी: कानपुर-बुंदेलखंड भाजपा की नई कार्यसमिति घोषित, 38 में 21 नए चेहरे, ये रही पूरी जानकारी

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भाजपा की 38 सदस्यीय क्षेत्रीय कार्यसमिति में उपाध्यक्ष के नए चेहरे नरेंद्र राजपूत, भुवन प्रकाश गुप्ता, नीतू सिंह, अखिलेश नाथ दीक्षित, आशीष कोल, अर्चना त्रिपाठी, अमित समाधिया और अरविंद मुखिया हैं। अशोक राजपूत और पवन प्रताप सिंह को भी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। अशोक राजपूत पुरानी कार्यसमिति में भी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष थे और पवन प्रताप सिंह क्षेत्रीय मंत्री थे। वहीं, क्षेत्रीय महामंत्री के पद पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के करीबी आदित्य त्रिवेदी के अलावा शिव सिंह भारती और राजेश पटेल जैसे नए चेहरों को जगह दी गई है।इनके अलावा आनंद सिंह भी क्षेत्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। आनंद सिंह पुरानी कार्यसमिति में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष थे। क्षेत्रीय मंत्री के पद पर भाजपा ने पूरी तरह से नए चेहरों को जगह दी है। इनमें वीरेंद्र तिवारी, प्रशांत राव चौबे, मनीष तिवारी, सरदार मनजीत सिंह, शिवेंद्र सिंह शैली, रमेश कुशवाहा, आनंद पटेल, विनोद कुशवाहा, रीता कठेरिया और धीरेंद्र वर्मा का नाम शामिल है। यह सभी पुरानी कार्यसमिति में किसी पद पर नहीं थे। इस तरह से क्षेत्रीय उपाध्यक्ष में 10 में से आठ, महामंत्री में चार में से तीन और मंत्री के 10 पदों पर नए नेताओं को जगह दी गई है।