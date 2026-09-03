कानपुर: रेलवे की कैंटीन में सप्लाई करते थे सड़े आलू का समोसा, खाद्य विभाग टीम की छापेमारी में खुली पोल

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मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में टीम ने निर्मल कुमार मिश्र की दुकान पर छापा मारा। यहां करीब 150 किलो सड़ा आलू और 400 बिना तले समोसे मिले। टीम ने दोनों को मौके पर ही नष्ट कराया। मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और तैयार समोसे के तीन नमूने जांच के लिए लिए गए। वहीं बन्टू यादव की इकाई में भी खाद्य पदार्थ गंदगी के बीच रखे मिले। जिसपर मक्खी भिनभिना रहीं थीं। मौके पर सिर्फ कर्मचारी मिले। पूछताछ के दौरान टीम ने संचालक को मौके पर बुलाया लेकिन कोई नहीं पहुंचा और खाद्य लाइसेंस भी प्रस्तुत नहीं किया।इसके बाद टीम ने इकाई को सील कर दिया। यहां 800 कच्चे समोसे और पांच किलो आलू मसाला नष्ट कराया गया। कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला कि तीनों इकाईयों पर बनने वाला समोसा रेलवे की कैंटीनों और दुकानों में सप्लाई किए जाते हैं। कार्रवाई के दौरान कुल छह खाद्य नमूने लिए गए हैं। इन्हें प्रयोगशाला भेजा जाएगा।