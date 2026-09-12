कानपुर: एयरफोर्स कर्मी का निधन, सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, विधायक ने परिजनों को बंधाया ढांढस

उन्नाव के बक्खा खेड़ा हुसैनपुर निवासी एअर फोर्स कर्मी अमरदीप वर्मा (27) चार महीने पहले सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। इलाज के दौरान गुरुवार की शाम उनका निधन हो गया। उनकी शव यात्रा शुक्रवार को तिरंगे में लपेट कर गांव से निकाली और मिश्रा कॉलोनी पक्का घाट पहुंची।

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यहां गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़े भाई समेत परिवार के पांच सदस्यों ने मुखाग्नि दी। बंगलुरू में बतौर एअरक्राफ्ट टेक्नीशियन के पद पर तैनात रहे अमरदीप वर्मा पुत्र रामकुमार वर्मा साढ़े चार माह पहले छुट्टी लेकर घर आए थे। अगले दिन घर के पास चौराहे पर टहलते समय बाइक की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गए थे।