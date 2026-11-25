औरैया जिले में अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बाबरपुर कस्बे के मोहल्ला विद्यानगर में भटा रोड पर स्थित रिटायर्ड शिक्षक के सूने घर से चोरों ने लाखों रुपये के जेवरात पार कर दिए। घटना के समय रिटायर्ड शिक्षक शादी समारोह में गया था। चोरी की सूचना पीड़ित ने रात में ही कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने रात में ही घटनास्थल पहुंचकर जानकारी की।

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मूल रूप से इटावा जनपद के भरेह थाना क्षेत्र के गाँव हरौली के रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक राम महेश चौबे बाबरपुर कस्बे में भटा रोड पर बने मकान में अकेले रहते है। उनका पुत्र नीरज चौबे अपने परिवार के साथ गांव मे रहता है। मंगलवार की शाम राम महेश चौबे शाम पांच बजे रिश्तेदारी में आयोजित शादी समारोह औरैया निमंत्रण खाने गए थे।