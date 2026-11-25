औरैया: रिटायर्ड शिक्षक के घर लाखों की चोरी, बक्से-अलमारी से पार किया सामान, मंदिर से मुकुट भी ले गए चोर
Auraiya News: अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार रात चोरों ने शादी समारोह में गए रिटायर्ड शिक्षक के सूने घर से लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात व बर्तन पार कर दिए। इसके साथ ही चोरों ने विद्यानगर स्थित काली माता मंदिर से भी चांदी का मुकुट चोरी कर लिया।
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औरैया जिले में अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बाबरपुर कस्बे के मोहल्ला विद्यानगर में भटा रोड पर स्थित रिटायर्ड शिक्षक के सूने घर से चोरों ने लाखों रुपये के जेवरात पार कर दिए। घटना के समय रिटायर्ड शिक्षक शादी समारोह में गया था। चोरी की सूचना पीड़ित ने रात में ही कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने रात में ही घटनास्थल पहुंचकर जानकारी की।
मूल रूप से इटावा जनपद के भरेह थाना क्षेत्र के गाँव हरौली के रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक राम महेश चौबे बाबरपुर कस्बे में भटा रोड पर बने मकान में अकेले रहते है। उनका पुत्र नीरज चौबे अपने परिवार के साथ गांव मे रहता है। मंगलवार की शाम राम महेश चौबे शाम पांच बजे रिश्तेदारी में आयोजित शादी समारोह औरैया निमंत्रण खाने गए थे।
बक्से और अलमारी का ताले टूटे हुए थे
रात 12 बजे वह निमंत्रण खाकर वापस घर लौटे, तो देखा उनके घर के मुख्य गेट खुले हुए थे। वह अंदर गए, तो बक्से और अलमारी का ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा हुआ था। राम महेश चौबे ने बताया कि चोर बक्से में रखे बीस ग्राम सौना चौबीस कैरेट,12 ग्राम चांदी का सिक्का, तोड़िया चांदी की, चांदी का गिलास और पुत्र नीरज की अलमारी से दो चांदी की प्लेट, एक चांदी की कटोरी और सोने की जोधा अंगूठी ले गए।
मंदिर से चांदी से मुकुट भी चोरी
रात में पीड़ित ने 112 पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रात में ही मौके पर जाकर जानकारी की। वहीं, चोर ताले अपने साथ ले गए। इससे इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते कि चोरों ने ताले तोड़े है या फिर अन्य किसी चाबी से खोले है। वहीं, मुख्य रोड पर चोरी होने से लोग भी दहशत में है। इसके साथ ही चोरों ने विद्यानगर में बने काली माता मंदिर से चांदी से मुकुट चोरी कर ले गए। सुबह जब लोग पूजा करने गए, तब उनको चोरी की जानकारी हुई।