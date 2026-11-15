कानपुर: छठवीं श्री जगन्नाथ स्वामी पालकी यात्रा निकली, सुंदर झांकियों ने मोहा मन, प्रसाद वितरण के साथ समापन

कानपुर में श्री ओमर-उमर वैश्य समाज, लाल बंगला की ओर से रविवार को छठवीं श्री जगन्नाथ स्वामी पालकी यात्रा श्रद्धा एवं उत्साह के साथ निकाली गई। सुबह 10 बजे आनंद नगर से शुरू हुई यात्रा में भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी के साथ बड़े भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा की भव्य एवं सुसज्जित पालकी शामिल रही।

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यात्रा मार्ग में विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं परिवारों की ओर से आरती, भोग और प्रसाद वितरण कर पालकी का स्वागत किया गया। यात्रा में राधा-कृष्ण की मनमोहक झांकी आकर्षण का केंद्र रही। वहीं भजन गायक श्रवण जी की भजन प्रस्तुतियों ने भक्तिमय माहौल बना दिया। कालीबाड़ी प्रांगण पहुंचने पर करीब 1000 से 1200 श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया।