कानपुर: 40% बाबू-अधिकारी का, 20% ठेकेदार का और बचे 40% में विकास कार्य, पुलिस पूछताछ में ठेकेदारों का खुलासा

कानपुर में भ्रष्ट ठेकेदारों पर कार्रवाई के बाद अब नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार की परतें खुलना शुरू हो गई हैं। भ्रष्ट ठेकेदारों और अफसरों की मिलीभगत से विकास कार्यों में स्वीकृत धनराशि का सिर्फ 40 फीसदी ही खर्च किया गया है। यही कारण है कि शहर की विभिन्न सड़कें जगह-जगह उखड़ी और धंसी हैं।

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अधूरे नाला निर्माण लोगों की जान की मुसीबत बने हुए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को पकड़े गए दोनों ठेकेदारों रज्जन बाजपेई और संदीप जैन ने पूछताछ में यह खुलासा किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, ठेकेदारों ने बताया कि शासन से मिलने वाले 100 रुपये में से सिर्फ 40 रुपये ही विकास कार्य में खर्च हो पाते हैं।