कानपुर: खेत से 25 केवीए का ट्रांसफार्मर चोरी, तार काटकर ले गए शातिर, बिखरा पड़ा था खाली बॉक्स, जांच शुरू

कानपुर में महाराजपुर थाना क्षेत्र के गंगागंज गांव में चोर खेत पर लगा 25 केवीए का ट्रांसफार्मर ही चोरी कर ले गए। गंगागंज मजरा हाथीपुर निवासी किसान महेंद्र सिंह पुत्र स्व. लाल बहादुर सिंह के निजी नलकूप पर विद्युत विभाग की ओर से कृषि सिंचाई के लिए ट्रांसफार्मर लगा था। सुबह किसान खेत पर पहुंचा, तो ट्रांसफार्मर गायब था और तार कटे पड़े थे।

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कुछ दूरी पर ट्रांसफार्मर का बॉक्स और सामान बिखरा मिला। किसान ने इसकी लिखित सूचना पुलिस और विद्युत विभाग के अवर अभियंता को दी है। किसान ने सिंचाई बाधित होने की आशंका जताते हुए जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है। सूचना पर पुलिस और विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। कुछ दूरी पर ट्रांसफार्मर का बॉक्स और सामान बिखरा मिला। किसान ने इसकी लिखित सूचना पुलिस और विद्युत विभाग के अवर अभियंता को दी है। किसान ने सिंचाई बाधित होने की आशंका जताते हुए जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है। सूचना पर पुलिस और विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।

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