कानपुर: 14 साल के किशोर की संदिग्ध मौत; मां पर गला दबाकर हत्या का आरोप, गले पर मिले चोट के निशान

गले पर मिले चोट के निशान

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। जांच के दौरान सत्यम के गले पर चोट के निशान मिले। इसके बाद उसकी मौत को लेकर संदेह गहरा गया और हत्या की आशंका जताई गई। पुलिस की शुरुआती जांच में मां संगीता की संलिप्तता सामने आने की बात कही गई है। हालांकि, अभी मामले की जांच जारी है और हत्या की पूरी परिस्थितियां साक्ष्यों तथा जांच के बाद ही स्पष्ट होंगी।