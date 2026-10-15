कानपुर: एक साथ मिले 12 नए डेंगू पॉजिटिव मरीज, पनकी से लेकर बर्रा तक मामलों की पुष्टि, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट
Kanpur News: कानपुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में 12 नए डेंगू पॉजिटिव मामलों की पुष्टि की गई है। नए संक्रमित मरीज पनकी, अहिरवां, किदवईनगर, चकरपुर, गांधी ग्राम, बर्रा, कल्याणपुर, भौंती और चंद्रशेखर आजादनगर जैसे विभिन्न क्षेत्रों से सामने आए हैं।
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कानपुर जिले में डेंगू का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को जिले में डेंगू के 12 नए पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। अब हर रोज रोगियों की संख्या बढ़ रही है। संक्रमित मरीज पनकी, अहिरवां, किदवईनगर, चकरपुर, गांधी ग्राम, बर्रा, कल्याणपुर, भौंती और चंद्रशेखर आजादनगर में मिले हैं। इनमें से एक रोगी सीएचसी कल्याणपुर में भर्ती है। नोडल अधिकारी डॉ. राजेश्वर सिंह ने बताया कि निजी और सरकारी प्रयोगशालाओं में की गई जांच में डेंगू वायरस की पुष्टि की गई है।