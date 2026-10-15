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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur 12 new dengue positive cases reported infections confirmed in areas ranging from Panki to Barra

कानपुर: एक साथ मिले 12 नए डेंगू पॉजिटिव मरीज, पनकी से लेकर बर्रा तक मामलों की पुष्टि, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

Thu, 15 Oct 2026 10:08 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 15 Oct 2026 10:08 AM IST
सार

Kanpur News: कानपुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में 12 नए डेंगू पॉजिटिव मामलों की पुष्टि की गई है। नए संक्रमित मरीज पनकी, अहिरवां, किदवईनगर, चकरपुर, गांधी ग्राम, बर्रा, कल्याणपुर, भौंती और चंद्रशेखर आजादनगर जैसे विभिन्न क्षेत्रों से सामने आए हैं।

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Kanpur 12 new dengue positive cases reported infections confirmed in areas ranging from Panki to Barra
डेंगू - फोटो : Amarujala.com/AI

विस्तार
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कानपुर जिले में डेंगू का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को जिले में डेंगू के 12 नए पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। अब हर रोज रोगियों की संख्या बढ़ रही है। संक्रमित मरीज पनकी, अहिरवां, किदवईनगर, चकरपुर, गांधी ग्राम, बर्रा, कल्याणपुर, भौंती और चंद्रशेखर आजादनगर में मिले हैं। इनमें से एक रोगी सीएचसी कल्याणपुर में भर्ती है। नोडल अधिकारी डॉ. राजेश्वर सिंह ने बताया कि निजी और सरकारी प्रयोगशालाओं में की गई जांच में डेंगू वायरस की पुष्टि की गई है।

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