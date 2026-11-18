कन्नौज जिले में छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुंवरपुर लोधपुर निवासी युवा किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर कोल्ड ड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाने का आरोप लगाया है। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे कानपुर के अलग-अलग निजी अस्पतालों में ले गए, जहां कई दिनों तक उपचार चला। हालत में सुधार न होने पर उसे घर लाया गया। इसके बाद में 100 शैय्या अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। किसान की मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई। ग्राम कुंवरपुर लोधपुर निवासी राकेश कुमार राजपूत के सबसे छोटे पुत्र गोविंद राजपूत खेती-किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। परिजनों के मुताबिक, एक नवंबर 2026 को पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने गोविंद को अपने घर बुलाकर ले गया था। आरोप है कि वहां उसने ने कोल्ड ड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया। घर लौटने के कुछ देर बाद ही गोविंद की हालत बिगड़ने लगी।