कानपुर: झींझक में सड़क हादसे में घायल पिता की मौत, बेटे की तहरीर पर बाइक चालक के खिलाफ रिपोर्ट

मंगलपुर थाना क्षेत्र के दया का पुरवा गांव निवासी जितेंद्र कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके पिता गंगा प्रसाद (55) नौ अगस्त को मोटरसाइकिल से झींझक बाजार गए थे। सुबह करीब 8:30 बजे वह बाइक से वापस घर लौट रहे थे। कंचौसी मार्ग पर शाहपुर मोड़ के पास सामने से आ रहे मोटरसाइकिल चालक ने विपरीत दिशा में आकर उनके पिता की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

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