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कानपुर: झींझक में सड़क हादसे में घायल पिता की मौत, बेटे की तहरीर पर बाइक चालक के खिलाफ रिपोर्ट

Thu, 27 Aug 2026 06:38 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Thu, 27 Aug 2026 06:38 PM IST
सार

Kanpur News: सड़क हादसे में घायल पिता की इलाज के दौरान मौत हो जाने के मामले में बेटे की तहरीर पर मंगलपुर पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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Kanchausi Road Accident: Injured Man Dies During Treatment, FIR Registered
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक

विस्तार
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मंगलपुर थाना क्षेत्र के दया का पुरवा गांव निवासी जितेंद्र कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके पिता गंगा प्रसाद (55) नौ अगस्त को मोटरसाइकिल से झींझक बाजार गए थे। सुबह करीब 8:30 बजे वह बाइक से वापस घर लौट रहे थे। कंचौसी मार्ग पर शाहपुर मोड़ के पास सामने से आ रहे मोटरसाइकिल चालक ने विपरीत दिशा में आकर उनके पिता की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

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हादसे में गंगा प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सीएचसी झींझक में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई।

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पिता की मौत के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। इसके बाद बेटे जितेंद्र कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। अतिरिक्त निरीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर टक्कर मारने वाले बाइक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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