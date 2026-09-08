हिरनी हादसा: अपनों की मौत से बेखबर काजल अस्पताल से डिस्चार्ज, हादसे में पिता और तीन बहनों की हो चुकी है मौत
Kanpur News: हिरनी हादसे में पिता और तीन बहनों की मौत से बेखबर काजल को देर रात अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हादसे में परिवार की अकेली बची काजल को परिजन रात करीब 11 बजे पतारा स्थित उसके फूफा महेंद्र सिंह के घर लेकर पहुंचे।
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हादसे में परिवार की अकेली बची काजल को परिजन रात करीब 11 बजे पतारा स्थित उसके फूफा महेंद्र सिंह के घर लेकर पहुंचे। फिलहाल काजल को यहीं रखा गया है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद काजल ने पूछने पर अपनी तबीयत ठीक बताई। हालांकि उसके सिर और हाथ में चोट है। हादसे में घायल होने के बाद उसका इलाज चल रहा था।
फिलहाल काजल को फूफा के घर पर ही रखा गया है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद काजल ने पूछने पर अपनी तबीयत ठीक बताई। हालांकि उसके सिर और हाथ में चोट है। हादसे के बाद उसका इलाज चल रहा था। हालत में सुधार होने पर डॉक्टरों ने उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी।
अपनों की मौत से अब भी बेखबर
फूफा महेंद्र सिंह ने बताया कि काजल को अभी तक यह नहीं बताया गया है कि हादसे में उसके पिता और तीन बहनों की मौत हो चुकी है। उसे यही बताया गया है कि पिता और बहनें अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। महेंद्र सिंह के मुताबिक काजल कुछ सशंकित जरूर नजर आ रही है। वह जब भी पिता और बहनों के बारे में पूछती है तो परिजन उसे यही बताते हैं कि सभी अस्पताल में हैं। परिवार के लोग उसकी स्थिति को देखते हुए फिलहाल उसे हादसे की पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं।
हादसे में अकेली बची काजल
हिरनी गांव में दो मंजिला कच्चा मकान गिरने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में काजल मलबे के बीच फंस गई थी, लेकिन राहत और बचाव दल ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद काजल अपने फूफा के घर पहुंच गई है। परिजनों का कहना है कि फिलहाल वह यहीं रहने की बात कह रही है। उसके सिर और हाथ में चोट होने के कारण उसकी देखभाल की जा रही है।
परिवार में सिर्फ काजल बची
हादसे में काजल के पिता मुकेश सिंह और उसकी तीन बहनों की मौत हो चुकी है। परिवार में अब काजल ही अकेली बची है। अपनों को खोने की जानकारी से अनजान काजल फिलहाल यही समझ रही है कि उसके पिता और बहनें अस्पताल में भर्ती हैं।