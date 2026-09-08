हिरनी हादसा: अपनों की मौत से बेखबर काजल अस्पताल से डिस्चार्ज, हादसे में पिता और तीन बहनों की हो चुकी है मौत

अपनों की मौत से अब भी बेखबर

फूफा महेंद्र सिंह ने बताया कि काजल को अभी तक यह नहीं बताया गया है कि हादसे में उसके पिता और तीन बहनों की मौत हो चुकी है। उसे यही बताया गया है कि पिता और बहनें अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। महेंद्र सिंह के मुताबिक काजल कुछ सशंकित जरूर नजर आ रही है। वह जब भी पिता और बहनों के बारे में पूछती है तो परिजन उसे यही बताते हैं कि सभी अस्पताल में हैं। परिवार के लोग उसकी स्थिति को देखते हुए फिलहाल उसे हादसे की पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं।