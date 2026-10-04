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जालौन: बालू लदे वाहन की टक्कर से पेट्रोल पंप संचालक की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, जांच में जुटी पुलिस

Sun, 04 Oct 2026 12:10 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौन Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 04 Oct 2026 12:10 PM IST
सार

Jalaun News: थाना क्षेत्र के अलाईपुरा गांव निवासी पेट्रोल पंप संचालक की बालू लदे वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के कारणों व वाहन की तलाश में जांच शुरू कर दी है।

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Jalaun Petrol pump operator killed after being hit by a sand laden vehicle family inconsolable
मृतक की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
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जालौन जिले में थाना क्षेत्र के अलाईपुरा गांव निवासी पेट्रोल पंप संचालक अभय गौतम (40) की रविवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिचित उनके घर पहुंच गए। हादसे में मौत की वजह को लेकर अवैध बालू ढुलाई की भी चर्चा है।

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हालांकि, पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अभय गौतम पांच भाई-बहनों में चौथे नंबर के थे। करीब तीन वर्ष पहले उनका विवाह भदेख निवासी सन्तोषी के साथ हुआ था। वह माधौगढ़ क्षेत्र के चितौरा में पेट्रोल पंप का संचालन करते थे। कारोबार के चलते क्षेत्र में उनकी अच्छी पहचान थी।

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शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
उनकी अचानक मौत की खबर से पत्नी संतोषी समेत परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और इसमें किस वाहन की भूमिका रही, इसकी जांच की जा रही है।

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