उरई: तीन साल पूरे होने से दो दिन पहले जालौन डीएम का तबादला, नून नदी बनी कार्यकाल की पहचान

तीन साल पूरे होने से दो दिन पहले विदाई

करीब तीन साल के कार्यकाल के बाद राजेश कुमार पांडेय अब बहराइच के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी संभालेंगे। जालौन में उनका कार्यकाल 12 सितंबर को तीन साल पूरा करने वाला था, लेकिन इससे दो दिन पहले ही तबादले के आदेश ने उनके कार्यकाल पर विराम लगा दिया। जालौन में उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी पहचान नून नदी के पुनर्जीवन, जल संरक्षण और जनभागीदारी से जुड़े अभियानों को लेकर बनी। अब शासन ने उन्हें बहराइच की जिम्मेदारी दी है।