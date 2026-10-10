जालौन हादसा: आवारा गोवंश से टकराई बाइक, गंभीर रूप से घायल युवक की मौत, ग्वालियर में तोड़ा दम, जांच शुरू
Jalaun News: कोंच कोतवाली क्षेत्र के नदीगांव रोड पर आवारा गोवंश से टकराने के कारण एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पहले सीएचसी कोंच और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां से परिजन बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर ले गए। ग्वालियर में उपचार के दौरान शनिवार को युवक की मौत हो गई।
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जालौन जिले के कोंच कोतवाली क्षेत्र में आवारा मवेशियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। नदीगांव रोड पर शुक्रवार देर रात अचानक बाइक के सामने आए गोवंश से टकराने से वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों द्वारा बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर ले जाए जाने के दौरान अस्पताल में युवक की मौत हो गई। इस हादसे से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है।
जानकारी के अनुसार, बरोदा कला गांव निवासी हरिप्रकाश पटेल कोंच के बालिका विद्या मंदिर स्कूल में गाड़ी चलाने का काम करते थे। शुक्रवार रात वह किसी कार्य से अपनी बाइक द्वारा जा रहे थे। जब वह नदीगांव रोड स्थित ग्रीन गार्डन के पास पहुंचे, तो अचानक सड़क पर एक आवारा गाय आ गई। बाइक की रफ्तार तेज होने के कारण हरिप्रकाश संभल नहीं सके और गाय से जोरदार भिड़ंत हो गई।
ग्वालियर में इलाज के दौरान तोड़ा दम
इस टक्कर में वह बाइक समेत सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद राहगीरों की सूचना पर घायल हरिप्रकाश को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोंच पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन बेहतर उपचार की उम्मीद में उन्हें ग्वालियर लेकर गए, जहां शनिवार को उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस असमय मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।