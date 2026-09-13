मुश्किल हुआ सफर: जाजमऊ गंगा पुल से आवगमन बंद; तीन माह तक बदले रहेंगे कई जिलों के रास्ते, जानिए वैकल्पिक मार्ग

इटावा-औरैया वालों के लिए ये रहेगा रास्ता

उन्नाव से औरैया और इटावा की ओर जाने वाले यात्रियों और वाहनों को गंगा एक्सप्रेसवे के रास्ते आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की ओर भेजने की व्यवस्था बताई गई है। उन्नाव से इटावा जाने वाले वाहनों को करीब 30 किलोमीटर तक अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ सकती है। वहीं लखनऊ से इटावा जाने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक रूट में दूरी लगभग समान रहने की जानकारी दी गई है। यानी इटावा और औरैया के यात्रियों के लिए परेशानी का बड़ा कारण सिर्फ दूरी नहीं, बल्कि वैकल्पिक मार्ग पर बढ़ने वाला ट्रैफिक भी रहेगा।