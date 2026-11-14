Kanpur News: 19.85 लाख की आईटीसी हड़पी, संचालक पर प्राथमिकी

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सहायक आयुक्त ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि इमरान ट्रेडर्स का जीएसटी पंजीयन नौ फरवरी 2025 को कराया गया था। जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच में पता चला कि फर्म ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राहुल इंटरप्राइजेज से एक करोड़ 10 लाख 32 हजार 114 रुपये की खरीद दर्शाई। एवज में 19 लाख 85 हजार 780 रुपये का आईटीसी क्लेम किया गया।राहुल इंटरप्राइजेज की कोई खरीद दर्ज नहीं मिली। विभाग ने 12 सितंबर 2025 को फर्म के घोषित पते मालवीय रोड पर रेकी कराई तो वहां इमरान ट्रेडर्स नहीं मिली। जांच में फर्म अस्तित्वहीन मिली। बजरिया थाना प्रभारी अरविंद शर्मा ने बताया कि संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग करने की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है।