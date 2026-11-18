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शादी-विवाह में मेहमानों के स्वागत के लिए पहले जहां कई तरह की मिठाइयां और मेवे से बने पकवान परोसे जाते थे, वहीं अब खर्च कम करने के लिए लोग विकल्प तलाश रहे हैं। कैटरिंग संचालकों के सामने भी बढ़ती लागत के बीच पुराने बजट में बेहतर व्यवस्था करने की चुनौती है। स्टेट बैंक रोड स्थित किराना सामान के थोक कारोबारी दिलीप ओमर ने बताया कि मेवा व घी और अन्य खाद्य सामग्री की कीमतों में तेजी से आयोजन का खर्च बढ़ रहा है।इसका सीधा असर शादी के मेन्यू पर पड़ सकता है। मिठाइयों और हलवे में मेवे की मात्रा घटाई जा सकती है। वहीं, देसी घी के स्थान पर दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल भी बढ़ सकता है। शादी समारोहों में पहले से बुकिंग कराने वाले लोगों को भी अब अतिरिक्त बजट की व्यवस्था करनी पड़ रही है। महंगाई के चलते आयोजक पकवानों की संख्या और मेन्यू में कटौती करने पर विचार कर रहे हैं।......................मेवा व अन्य सामग्री के बढ़े दामों पर एक नजरसामग्री - पहले - अबबादाम - 900 - 1050 रुपये किलोगिरी का गोला - 400 - 440 रुपये किलोपिस्ता रोस्टेड - 1200 - 1400 रुपये किलोकाजू - 850 - 900 रुपये किलोकिशमिश - 450 - 480 रुपये किलोचिरौंजी - 1780 - 1800 रुपये किलोअखरोट - 600 - 650 रुपये किलोअंजीर - 800 - 1000 रुपये किलोचीनी - 45 - 62 रुपये किलोदेसी घी- 9500 - 10300 रुपये (15 किलो का टिन)(नोट - रेट स्थानीय कारोबारी के हिसाब से)