Kanpur News: श्रीलंका को 86 रन से हराकर भारत ने दर्ज की शानदार जीत

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भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट पर 140 रन बनाए। ए. शनमुगम ने नाबाद 32 रन की पारी खेली, शिवशंकर जीएस ने 31 और विक्रमजीत ने 24 रन का योगदान दिया। माजिद मगराय ने नौ गेंदों पर तेजी से 16 रन बनाकर टीम का स्कोर 140 रन तक पहुंचाया। श्रीलंका की टीम 14.3 ओवर में 54 रन पर सिमट गई।भारत की ओर से अयोध्या के राधिका प्रसाद ने चार ओवर में 13 रन देकर चार विकेट हासिल किए। विंटू यादव ने चार ओवर में सात रन देकर तीन बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। नरेंद्र मंगोरे ने भी एक विकेट हासिल किया। भारतीय टीम ने 86 रन के बड़े अंतर से मुकाबला जीतकर प्रतियोगिता में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की।