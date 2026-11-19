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बुधवार को स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और एलुमनी एसोसिएशन के तत्वावधान में विकसित कैंपस-विकसित भारत : द सीएसजेएमयू रोडमैप कॉन्क्लेव का शुभारंभ हुआ। टाई यूपी के अध्यक्ष डॉ. राव विक्रम सिंह ने प्रत्येक कॉलेज में कम से कम एक स्टार्टअप विकसित करने का सुझाव दिया। पूर्व नेशनल प्रेसिडेंट आईआईए सुनील वैश ने स्थानीय उत्पादों, कला और उद्यमों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की बात कही। पूर्व रोटरी गवर्नर सीए डीसी शुक्ल ने सामाजिक जिम्मेदारी को विकास का जरूरी हिस्सा बताया।मुख्य वक्ता वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉ. वंदना पाठक, सर पदमपत सिंहानिया की प्रधानाचार्य भावना गुप्ता, प्रति कुलपति प्रो. सुधांशु पांडिया, वरिष्ठ आर्थोपेडिक सर्जन डॉ. एएस प्रसाद ने विचार रखे। कॉन्क्लेव के संयोजक डॉ. सिधांशु राय ने बताया कि चर्चा से मिले सुझावों के आधार पर सात प्रमुख बिंदुओं को लेकर रोडमैप तैयार किया जाएगा। इनमें स्वस्थ कैंपस, संतुलित वेलनेस, उद्योग से जुड़ी शिक्षा, हर कॉलेज से स्टार्टअप, लोकल टू ग्लोबल, सामाजिक जिम्मेदारी और नवाचार आधारित शिक्षा शामिल हैं।