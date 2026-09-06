कानपुर में बोले इमरान प्रतापगढ़ी: छात्रों के दबाव में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, अब सरकार का जाना तय

इमरान प्रतापगढ़ी का पगड़ी पहनाकर स्वागत

इमरान ने कहा कि कांग्रेस छात्रों, युवाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी। सेमिनार में अल्पसंख्यक समुदाय के मुद्दों और आगामी राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर भी चर्चा हुई। कानपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद एवं कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी का एस्सेल पैलेस, फजलगंज में कानपुर महानगर कांग्रेस की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें पगड़ी पहनाकर और तलवार भेंट की गई। कार्यक्रम संयोजक पार्षद अमनदीप गंभीर लवी समेत कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।